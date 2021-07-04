Ночью под Витебском искали заблудившегося в лесу ребенка, мальчика удалось найти

Зоя Машэка • 04/7/21 12:54 • Здарэнні

В ночь с 3 на 4 июля в лесу под Витебском заблудился 15-летний мальчик, как он туда попал?



Подросток гостил у друга в деревне Липовцы, в два часа ночи он позвонил маме и сказал, что возвращается домой. Чтобы попасть в родную деревню Замосточье по дороге, мальчику нужно было пройти 13 километров, он решил срезать путь напрямую — так получается около 8 километров.

Пробираясь через поле и лес ребенок понял, что заблудился. Позвонить он мог только по экстренному номеру, так как исходящие вызовы на телефоне были отключены.

Искать подростка отправились 10 спасателей и 5 милиционеров. Связь с ним мог поддерживать только диспетчер.

Через некоторое время мальчик сообщил, что находится в поле у линии электропередачи. Спасатели направились в тут сторону, вскоре мальчик увидел проблесковые сигналы автомобилей.

Нашли ребенка в районе деревни Кузменцы, сообщается пресс-службой МЧС. Это примерно в 3,7 километрах от Липовцов напрямую и более 9 километров по дороге.