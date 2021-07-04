Как в Витебске встретили митрополита и освятили знак на месте будущей нижней церкви Софийского собора. Фоторепортаж

Ігар Мацьвееў • 04/7/21 16:46 • Рэлігія

В Витебске три дня - 2-4 июля - праздновали 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Самые значительные торжества развернулись в воскресенье: встреча митрополита Венеамина, литургия с его участием в Успенском соборе и освящение знака на месте будущей нижней церкви Софийского собора на берегу Двины.

Утром верующие встретили возле Успенского собора митрополита Венеамина. Он отслужил литургию в главном витебском храме. В богослужении также участвовали иерархи из России, Украины и Беларуси.

Затем митрополит Венеамин открыл праздничный концерт на соборной площади. На нем выступили хор Данилова монастыря из Москвы и другие артисты.

В час дня на берегу Двины - недалеко от ТЦ "Беларусь" - освятили памятный знак на месте, где хотят построить храм в честь Александра Невского. Он будет нижней церковью Софийского собора.

В пятницу, 2 июля, в Витебске встретили ковчег с мощами князя Александра Невского. Он хранится в подмосковном монастыре Вознесенская Давидова пустынь. В субботу состоялся крестный ход с мощами. Из Витебска их повезут в Полоцк. Оттуда - по всей Беларуси. Через месяц ковчег привезут в Минск, он станет последним городом в "туре".

Александр Невский в 1239 году будучи князем новгородским, заключил договор с полоцким князем Брячиславом. По обычаю тех времен договор сопровождался женитьбой 19-летнего Александра на дочери князя Брячислава Александре. Обручение состоялось в Витебске, а венчание в Торопце. Возле витебского Благовещенского храма несколько лет назад поставили памятник Невскому и его семье.