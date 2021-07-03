За полгода в Витебской области 36 человек погибли в ДТП
36 человеческих жизней унесли дорожно-транспортные происшествия на территории Витебской области за полгода.
За шесть месяцев в регионе было зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествий, в которых 36 человек погибли, 151 получили травмы различной степени тяжести, такую статистику приводит «Гарадоцкі веснік» со ссылкой на исполняющего обязанности начальника ОГАИ Городокского РОВД Вячеслава Сысосева.
В Витебске, как мы сообщали, ГАИ собирается проанализировать массив информации о ДТП, произошедших в 2020 году, чтобы выработать проблемно-ориентированные целевые пакеты прямых мер по изменению организации дорожного движения или реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, минимизацию вероятности совершения аналогичных ДТП.
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