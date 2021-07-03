В Толочине прорвало водопровод, полтора десятка домов на пару часов оказались без водоснабжения

Зоя Машэка • 03/7/21 14:00 • Здароўе

2 июля в Толочине произошел прорыв водопровода, что привело к отключению водоснабжения части многоквартирных домов.



В 15:46 МЧС получило информацию о порыве трубы холодного водоснабжения диаметром 100 миллиметров на улице Строителей этого райцентра.

В результате произошло отключение 14 многоквартирных домов. Местные службы смогли восстановить холодное водоснабжение потребителей уже в 17:35, сообщается пресс-службой МЧС.