В Толочине прорвало водопровод, полтора десятка домов на пару часов оказались без водоснабжения
2 июля в Толочине произошел прорыв водопровода, что привело к отключению водоснабжения части многоквартирных домов.
В 15:46 МЧС получило информацию о порыве трубы холодного водоснабжения диаметром 100 миллиметров на улице Строителей этого райцентра.
В результате произошло отключение 14 многоквартирных домов. Местные службы смогли восстановить холодное водоснабжение потребителей уже в 17:35, сообщается пресс-службой МЧС.
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