Сегодня в Витебске перекроют движение на время салюта

• 03/7/21 15:23 • Падзеі

Во время праздничного салюта в Витебске будет перекрыто движение автотранспорта ро улице Ленина в районе площади Победы.
Инспектор ГАИ девушка-регулировщица в Витебске. 2008 год. Фото Сергея Серебро

Фейерверк на площади Победы 3 июля запланирован на 23:00. Во время его запуска ограничат движение всех видов транспорта, за исключением общественного, по улице Ленина от Московского проспекта до улицы Шубина, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Напомним, что этот праздничный салют в Витебске обойдется бюджету в 8600 рублей. Длиться он будет около 8 минут.

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