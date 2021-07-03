Сегодня в Витебске перекроют движение на время салюта

Сяржук Серабро • 03/7/21 15:23 • Падзеі

Во время праздничного салюта в Витебске будет перекрыто движение автотранспорта ро улице Ленина в районе площади Победы.



Фейерверк на площади Победы 3 июля запланирован на 23:00. Во время его запуска ограничат движение всех видов транспорта, за исключением общественного, по улице Ленина от Московского проспекта до улицы Шубина, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Напомним, что этот праздничный салют в Витебске обойдется бюджету в 8600 рублей. Длиться он будет около 8 минут.