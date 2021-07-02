Светодиодному экрану на улице Жесткова в Витебске потребовался ремонт, бюджету города это обойдется около 12 000 рублей

Сяржук Серабро • 02/7/21 0:05 • Эканоміка

Накануне «Славянского базара в Витебске» собираются ремонтировать один из светодиодных экранов на площади Победы, когда-то он обошелся городскому бюджету в миллиард неденоминированных рублей.



Центр культуры «Витебск», эксплуатирующий экран, установленный на доме №8/1 по улице Жесткова, объявил сразу три тендера для ремонта этого, наверное, одного из последних витебских прожектов пресловутого Александра Косинца.

Во-первых, закупаются услуги по тестовому программированию, замене передающих и приёмных карт, а также их подключению для ремонта этого информационно-электронного стенда. Ориентировочная стоимость — 7800 рублей.

Во-вторых, для этих же целей приобретается антивандальный шкаф. Его цена составляет 241 рубль 63 копейки.

И в-третьих, для ремонта этого же экрана потребовался новый ноутбук стоимостью 3795 рублей. Оказывается, для управления бегущей строкой на этом стенде требуется компьютер с 8-ядерным процессором, 16 гигабайтами памяти и терабайтным жёстким диском.

Светодиодный экран на этом доме, выходящем фасадом на площадь Победы, появился в 2013 году. Его ориентировочная стоимость на тот момент составляла миллиард неденоминированных рублей.