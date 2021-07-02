Милиция проанализирует все ДТП, произошедшие в Витебске за год. На это потратят 6400 рублей

Сяржук Серабро • 02/7/21 20:25 • Здарэнні

Факторный анализ дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Витебска в 2020 году, собирается провести УВД Витебского облисполкома.



Согласно заданию, необходимо собрать исходные данные об учетных ДТП, произошедших в областном центре в прошлом году. А затем провести факторный и топографический анализ ДТП, в ходе которого определить параметры, оказывающие влияние на аварийность.

В результате анализа должны быть структуризированы основные угрозы безопасности дорожного движения и сделана оценка их влияние на безопасность дорожного движения с целью снижения количества погибших и раненых. Также необходимо оценить потенциал снижения числа погибших и раненых.

Кроме того будут идентифицировать места концентрации ДТП на основе факторного и топографического анализа.

В итоге планируется выработать проблемно-ориентированные целевые пакеты прямых мер по изменению организации дорожного движения или реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, минимизацию вероятности совершения аналогичных ДТП в рамках концепции «Добрая дорога».

Результаты этого анализа (факторы и угрозы безопасности дорожного движения, чертежи предлагаемых мероприятий) должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде, а также на заседании экспертной рабочей группы.

Услуга закупается из одного источника. Ориентировочная ее стоимость составляет 6400 рублей. анализ должен быть готов к 2 августа.