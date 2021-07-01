Жители Витебска наблюдают густые клубы белого дыма в районе железной дороги, МЧС уверяет, что горит трава

ННВ • 01/7/21 18:13 • Здарэнні

Вечером 1 июля жители Витебска увидели густые клубы дыма, поднимающиеся в районе железной дороги неподалеку от микрорайона Тарный.



Никто из очевидцев происшествия не сообщает, что конкретно горит. На одном из видео видна горящая трава, в том числе на склоне, возвышающимся над железнодорожным полотном, что в какой-то степени опровергает версию с возгоранием разлитого топлива или другой горючей жидкости.

Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий сообщил «ННВ», что в Витебске горит сухая растительность вдоль железной дороги.

По информации на 18:02 к месту возгорания прибыли экипажи пожарных, они тушат несколько очагов горения травы.