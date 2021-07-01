Участника августовских протестов в Новополоцке задержали спустя почти 11 месяцев — якобы он сломал нос бойцу внутренних войск

ННВ • 01/7/21 14:47 • Палітыка

Спустя почти 11 месяцев после августовских протестов в отношении 35-летнего жителя Новополоцка возбудили уголовное дело за массовые беспорядки.



Новополочанину вменяют то, что вечером 10 августа во время массовых протестов он сломал нос военнослужащему внутренних войск, участвовавшему в задержаниях протестующих.

В отношении мужчины, который работает электросварщиком на одном из предприятий Новополоцка, возбудили уголовное дело за участие в массовых беспорядках, сообщает пресс-служба МВД.