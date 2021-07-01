Участника августовских протестов в Новополоцке задержали спустя почти 11 месяцев — якобы он сломал нос бойцу внутренних войск
Спустя почти 11 месяцев после августовских протестов в отношении 35-летнего жителя Новополоцка возбудили уголовное дело за массовые беспорядки.
Новополочанину вменяют то, что вечером 10 августа во время массовых протестов он сломал нос военнослужащему внутренних войск, участвовавшему в задержаниях протестующих.
В отношении мужчины, который работает электросварщиком на одном из предприятий Новополоцка, возбудили уголовное дело за участие в массовых беспорядках, сообщает пресс-служба МВД.
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