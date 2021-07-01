Сильное превышение предельных концентраций формальдегида фиксировалось в Витебске и Орше в конце июня

Сяржук Серабро • 01/7/21 16:02 • Экалогія

Превышение предельно допустимых концентраций содержания формальдегида в воздух неоднократно фиксировалось в Витебске и Орше. От 1,1 до 1,7 ПДК.



В районе улицы Космонавтов в Витебске ПДК по формальдегиду была превышена с 23 по 25 июня, причем 24 и 25 июня предельно-допустимая концентрация превышалась в 1,7 раза!

На проспекте Людникова подобные превышения фиксировались 24 июня (1,5 ПДК) и 25 июня (1,3 ПДК). На проспекте Победы — 24 июня 1,1 ПДК.

В воздухе Орши с 23 по 25 июня содержание формальдегида также значительно превышало предельно допустимые концентрации. На Пакгаузной улице 23 июня Пакгаузная концентрация формальдегида составляла 1,4 ПДК, 24 июня — 1,6 ПДК, 25 июня — 1,1 ПДК.

На улице Ленина райцентра 23 июня ПДК по формальдегиду превышалась в 1,5 раза, 24 июня — в 1,2 раза. А на Молодежной улице с 23 по 25 июня фиксировалось 1,2 ПДК по формальдегиду.

Все эти дни стояла жаркая погода. В областном центре воздух прогревался до +34,0 °C, в Орше — всего на полградуса меньше, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Напомним, что превышения содержания формальдегида в атмосферном воздухе в Витебске и Орше фиксируются уже с 16 июня.