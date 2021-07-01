Еще один человек утонул в Верхнединском районе, за месяц на воде погибли 29 жителей Витебщины

Зоя Машэка • 01/7/21 14:03 • Здароўе

30 июня в Верхнедвинском районе утонул 38-летний мужчина, всего за месяц на воде погибли уже 29 человек.



Сообщение об утонувшем в озере Кобылинское у деревни Кобылинцы человеке спасатели получили в 17:13. Водолазы извлекли из воды тело погибшего мужчины, сообщается пресс-службой МЧС.

В июне «ННВ» сообщали о 18 случаях гибели жителей Витебской области на воде, значительную часть утонувших, к сожалению, составляют дети. Это далеко не полная статистика, так как не все такие случаи попадают в сводки МЧС.

Так, газета «Витьбичи» со ссылкой на ОСВОД, пишет о 28 утонувших к 30 июню, таким образом, с учетом последнего случая за истекший месяц на воде в Витебской области погибли 29 человек — можно сказать, что каждый день тонул человек. Всего с начала 2021 года в регионе утонули 45 человек.