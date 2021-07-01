Еще двух детей, катавшихся на велосипедах, сбили в Витебской области

Зоя Машэка • 01/7/21 1:44 • Здароўе

Два мальчика, катавшихся на велосипедах, попали под автомобили. ДТП произошли в Толочине и Полоцке, дети в больнице.



Вечером 29 июня, двигаясь по улице Ленина в Толочине 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на 10-летнего велосипедиста, переезжавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

30 июня в 17:30 в Полоцке 50-летний водитель на легковушке «Toyota Camry» совершил наезд на 12 -летнего велосипедиста, переезжавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребенок также получил травмы и был доставлен в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Ранее мы сообщали, что в Полоцком районе вечером 28 июня дальнобойщик сбил 14-летнюю велосипедистку. Девочка тоже попала в больницу.