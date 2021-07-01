Без шпаргалок проходит централизованное тестирование в Витебской области

Ігар Арцюх • 01/7/21 15:05 • Адукацыя

Пока еще ни одного человека не поймали со шпаргалкой во время централизованного тестирования в Витебской области.



Сейчас уже прошли тесты по основным предметам – русский, белорусский и иностранные языки, математика, биология, химия. Для участия в этих тестах было зарегистрировано 15 796 абитуриентов, но явились только 95%.

В этом году участников тестирования на 823 человека меньше — в 2020 году регистрацию прошли 16 619 абитуриентов.

В ходе прошедшего этапа централизованного тестирования комиссии пока не заметили за абитуриентами нарушений, тогда как в прошлом году двух человек поймали — за пронос мобильного телефона и использование шпаргалки.

Однако во время тестов 3 абитуриентов отстранили по медицинским показаниям с правом пересдачи в резервный день.

Комитет государственного контроля Витебской области обращает особое внимание абитуриентов и их родителей на то, что на резервный день могут зарегистрироваться только те абитуриенты, которые не смогли явиться по уважительной причине, подтвержденной документально, а также те абитуриенты, которые заболели, стали контактами первого уровня, были отстранены от прохождения централизованного тестирования по медицинским показаниям. При этом они обязательно должны получить справку от врача.

Регистрация для участия в тестировании в резервные дни будет проходить с 2 июля по 9 июля в ВГУ, который в этом году определен в Витебской области пунктом проведения централизованного тестирования в резервные дни — 14, 16 и 18 июля).

Для обращений по спорным и проблемным вопросам централизованного тестирования необходимо обращаться в комиссии, которые функционируют в каждом пункте тестирования, а также по контактным телефонам «горячих линий» Комитета государственного контроля: в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв – 13:00-14:00) в Витебске – (0212) 37-61-82, в Полоцке – (0214) 74-87-50 и в Орше – (0216) 51-09-26.