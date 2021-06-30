В Поставах автобус сбил встречного велосипедиста, он в реанимации

• 30/6/21 0:39 • Здарэнні

29 июня в Поставах автобус сбил велосипедиста.
В Поставах автобус сбил встречного велосипедиста, он в реанимации. Фото ГАИ

ДТП произошло на Ленинградской улице, где 54-летний водитель автобуса «МАЗ» совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении 56-летним велосипедистом.

В результате столкновения с автобусом велосипедист получил тяжелые травмы, его пришлось госпитализировать в реанимационное отделение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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