В Поставах автобус сбил встречного велосипедиста, он в реанимации

Іван Дзедушкін • 30/6/21 0:39 • Здарэнні

29 июня в Поставах автобус сбил велосипедиста.



ДТП произошло на Ленинградской улице, где 54-летний водитель автобуса «МАЗ» совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении 56-летним велосипедистом.

В результате столкновения с автобусом велосипедист получил тяжелые травмы, его пришлось госпитализировать в реанимационное отделение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.