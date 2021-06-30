Стало известно, как будет выглядеть сцена «Славянского базара в Витебске» в Летнем амфитеатре

Сяржук Серабро • 30/6/21 13:57 • Культура

Появились рендеры оформления главной сценической площадки юбилейного «Славянского базара в Витебске».



Представление о сценографии будущего фестиваля дают эскизы оформления Летнего амфитеатра, которые «ННВ» обнаружили в техническом задании на аренду светодиодных экранов для фестиваля.

Напомним, что в нынешнем году в Летнем амфитеатре собираются установить двенадцать разновидностей светодиодных экранов, в том числе экраном будет и пол сцены.

Общая стоимость аренды этих экранов, а также светового оборудования для юбилейного фестиваля составляет 270 000 рублей.

На представленных рендерах можно видеть оформление сцены как в фирменных цветах «Славянского базара-2021», так и неожиданное решение в багровых тонах — при этом сцен делается похожей на горнило с пылающими углями.