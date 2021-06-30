Стало известно, как будет выглядеть сцена «Славянского базара в Витебске» в Летнем амфитеатре
Появились рендеры оформления главной сценической площадки юбилейного «Славянского базара в Витебске».
Представление о сценографии будущего фестиваля дают эскизы оформления Летнего амфитеатра, которые «ННВ» обнаружили в техническом задании на аренду светодиодных экранов для фестиваля.
Напомним, что в нынешнем году в Летнем амфитеатре собираются установить двенадцать разновидностей светодиодных экранов, в том числе экраном будет и пол сцены.
Общая стоимость аренды этих экранов, а также светового оборудования для юбилейного фестиваля составляет 270 000 рублей.
На представленных рендерах можно видеть оформление сцены как в фирменных цветах «Славянского базара-2021», так и неожиданное решение в багровых тонах — при этом сцен делается похожей на горнило с пылающими углями.
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