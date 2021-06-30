На две ночи перекроют движение по перекрестку улицы Гагарина с проспектом Людникова в Витебске

ННВ • 30/6/21 12:47 • Падзеі

В Витебске две ночи будет закрыто движение на перекрёстке улицы Гагарина и проспекта Людникова.



Движение автотранспорта по этому участку будут перекрывать из-за продолжающихся работ по реконструкции улицы Гагарина, напомним, что на перекрестке оборудуют новое трамвайное кольцо.

В связи с этим в ночи с 30 июня на 1 июля и с 1 на 2 июля с 23:00 до 5:00 автомобильное движение на перекрестке проспекта Генерала Людникова с улицей Гагарина будет закрыто.

В это время транспорт может объезжать закрытый участок по улице Володарского или же 7-й Садовой улице, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.