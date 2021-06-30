Лукашенко наградил председателя Витебского райисполкома медалью

ННВ • 30/6/21 13:28 • Палітыка

Председатель Витебского райисполкома Геннадий Сабынич награжден медалью «За трудовые заслуги».



Указ о награждении Александр Лукашенко подписал 28 июня. В преамбуле документа говорится, что перечисленные в нем лица награждаются за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в оборону страны, развитие промышленного комплекса республики и строительной индустрии, сельского хозяйства и дорог, достижения в области здравоохранения, науки, образования и культуры, заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов и спортсменов.

Господин Сабынич занимает должность главы Витебского района с конца 2015 года. Он уроженец деревни Шуневцы Глубокского района, сейчас чиновнику 48 лет. В 1995 году Геннадий Сабынич окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности «Механизация сельского хозяйства». Работать он начал инженером в колхозе «Парижская коммуна» Глубокского района, а в 1997 стал главным инженером колхоза имени Чапаева в том же районе. В 2001 году Сабынича назначают директором КУСП «Лукомль» в Чашникском районе.

С 2006 года Сабынич преходит с работы на земле в кабинет чиновника, он стал первым заместителем председателя — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Сенненского райисполкома. Через год он окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь, получив специальность «Государственное и местное управление».

В 2012 Геннадий Сабынич получил кресло заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома, которое занимал до назначения председателем Витебского райисполкома.