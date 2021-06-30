Горисполком внес изменения в решение о массовых мероприятиях в Витебске
Порядок проведения массовых мероприятий в Витебске изменен решением горисполкома.
Решением, принятым 15 июня, вносятся изменения в решение Витебского городского исполнительного комитета от 10 июля 2009 года No 881 «О массовых мероприятиях в городе Витебске».
В документ внесены следующие правки:
- в пункте 1 слова «постоянными местами» заменены словами «рекомендованными местами для»;
- из пункта 4 слово «(уведомления)» исключить.
Это связано с изменением национального законодательства, исключившим заявительный порядок проведения массовых мероприятий в установленных местах.
Решение подписано еще заместителем председателя горисполкома Сергеем Соглаевым — до вступления в должность Николая Орлова оставалась почти неделя.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: