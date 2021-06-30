Горисполком внес изменения в решение о массовых мероприятиях в Витебске

• 30/6/21 14:23 • Палітыка

Порядок проведения массовых мероприятий в Витебске изменен решением горисполкома.
Встреча представителей протестующих витеблян с чиновниками Витебского облисполкома. Фото Сергея Серебро

Решением, принятым 15 июня, вносятся изменения в решение Витебского городского исполнительного комитета от 10 июля 2009 года No 881 «О массовых мероприятиях в городе Витебске».

В документ внесены следующие правки:

  • в пункте 1 слова «постоянными местами» заменены словами «рекомендованными местами для»;
  • из пункта 4 слово «(уведомления)» исключить.

Это связано с изменением национального законодательства, исключившим заявительный порядок проведения массовых мероприятий в установленных местах.

Решение подписано еще заместителем председателя горисполкома Сергеем Соглаевым — до вступления в должность Николая Орлова оставалась почти неделя.

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