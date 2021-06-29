За осветительное оборудование для «Славянского базара» заплатят 94 000 рублей

Сяржук Серабро • 29/6/21 15:53 • Культура

Аренда осветительного оборудования и системы подвеса для ХХХ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» обойдется в 94 000 рублей.



Световые установки арендуют для оформления Летнего амфитеатра на время фестиваля. Что конкретно закупается неизвестно, так как, похоже, по ошибке, к тендеру приложили техническое задание на светодиодные экраны, а не световое оборудование.

Как ранее писали «ННВ», стоимость аренды светодиодных экранов для сцены Летнего амфитеатра в Витебске составляет 176 000 рублей. То есть общую стоимость оформления главной сценической площадки «Славянского базара в Витебске» можно оценить в 270 000 рублей или более 106 000 долларов.

Оплачиваться аренда светового оборудования будет за счет бюджетных и собственных средств.