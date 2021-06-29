Теперь уже дешевле на 30% — дирекция «Славянского базара» заявила о новой акции

ННВ • 29/6/21 13:55 • Культура

Билеты на юбилейный XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» можно будет купить со скидкой в 30%. Узнали, когда действует акция.



Дирекция фестиваля заявила, что по случаю 30-летнего юбилея приготовила сюрприз для поклонников «Славянского базара» — билеты будут продаваться почти на треть дешевле обычного.

Скидка в 30% будет доступна только физическим лицам и только один день — 30 июня. По акционной цене в этот день купить билеты можно будет с 0:00 до 24:00. Акция действует как в кассах Центра культуры «Витебск», так и на электронных площадках белорусских билетных операторов, сообщает официальный сайт фестиваля.

До начала «Славянского базара в Витебске» остается еще полмесяца. Первые мероприятия фестиваля пройдут 14 июля, а торжественное открытие состоится на следующий день.