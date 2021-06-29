Рекордное сокращение экономически активного населения зафиксировано в Витебской области — на 2300 человек за месяц

Сяржук Серабро • 29/6/21 16:19 • Эканоміка

На 2300 человек сократилась численность занятого в экономике Витебской области населения за май.



В мае 2021 года по данным статистики в экономике Витебской области было занято всего 474 600 человек, тогда как в апреле их было еще 476 900 человек.

Отметим, что в январе в экономике региона были заняты 477 800 человек, таким образом, за пять месяцев с начала года экономически активное население уменьшилось на 3200 человек.

Майское сокращение численности занятого в экономике Витебской области населения выглядит рекордным — подобных ошеломляющих цифр не наблюдалось за последние годы. Год назад, в мае 2020, падение этого показателя составило 1800 человек.