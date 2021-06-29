Коровье стадо Витебщины продолжает таять на глазах, за месяц еще −100 животных

Сяржук Серабро • 29/6/21 15:31 • Эканоміка

За май поголовье коров в Витебской области уменьшилось на 100 животных, сначала года регион потерял уже 2100 буренок.



На 1 июня в сельскохозяйственных организациях Витебщины числилось 187 800 коров, тогда как 1 мая их было еще 187 900. Впрочем, как сообщали «ННВ», за первые четыре месяца в области стало на 2000 коров меньше, т.е. колхозы теряли в среднем 250 животных в месяц, так что в мае падеж заметно замедлился, вероятно, благодаря выгону на пастбища.

Таким образом, поголовье коровьего стада в Витебской области сейчас упало ниже уровня марта 2019 года. Однако в тот год падеж коров продолжился катастрофическим темпами, и поголовье коров сократилось еще на несколько тысяч.

Что касается общего поголовья крупного рогатого скота, то в мае оно несколько выросло — с 533 500 до 534 300 голов.