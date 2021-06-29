Девочка на велосипеде попала под фуру в Полоцком районе
14-летняя девочка попала в больницу, после того как ее сбила фура.
Вечером 28 июня подросток ехала на велосипеде по автодороге Р-46. На 86 километре 33-летний водитель большегруза «MAN», отвлекшись от управления грузовиком, совершил наезд на велосипедистку.
В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила травмы, ее госпитализировали в Новополоцкую центральную городскую больницу, сообщается пресс-службой ГАИ.
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