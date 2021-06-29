Девочка на велосипеде попала под фуру в Полоцком районе

Іван Дзедушкін • 29/6/21 1:04 • Здарэнні

14-летняя девочка попала в больницу, после того как ее сбила фура.



Вечером 28 июня подросток ехала на велосипеде по автодороге Р-46. На 86 километре 33-летний водитель большегруза «MAN», отвлекшись от управления грузовиком, совершил наезд на велосипедистку.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила травмы, ее госпитализировали в Новополоцкую центральную городскую больницу, сообщается пресс-службой ГАИ.