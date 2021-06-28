Жителя Витебска будут судить за оскорбление Лукашенко, ему инкриминируют сразу три статьи УК

• 28/6/21 14:05 • Палітыка

50-летнего жителя Витебска обвиняют в оскорблении Лукашенко, председателя Центризбиркома, судей, сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов, дело уже передали в суд.

Согласно версии следствия, витеблянин в период c 1 февраля по 17 марта этого года со смартфона разместил оскорбительные комментарии к публикациям в отношении упомянутых лиц в социальной сети «Одноклассники».

Юстиция, правосудие, Фемида, весы, темнота, мрак. Фото pixabay.com

В результате действия мужчины квалифицировали сразу по трем статьям — части 1 статьи 368, статье 369 и статье 391 Уголовного кодекса. Лишение свободы предусматривает лишь статья 368, согласно санкциям первой ее части, витеблянину грозит до двух лет.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

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1 каментар

  1. Elza Gluck  
    28/Чэрвень/2021 у 18:03

    Смелый чувак, тем более если он не шифровался в Ок..Сейчас намотают соплей на кулак!!! В лучшем случае штраф, а в худшем срок,реальный.

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