Под Витебском нашли, предположительно, останки неизвестного солдата

ННВ • 28/6/21 15:14 • Грамадства

Житель агрогородка Копти нашел в поле человеческие останки, мужчина вызвал милицию.



На поле недалеко от своего дома он заметил раскопанную яму, а ней фрагменты человеческих костей. На место находки в составе следственно-оперативной группы выехали и специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.

На месте обнаружения костных останков они обнаружили также ржавые металлические предметы и элементы патронов. Предварительно судебным экспертом установлено, что костные останки принадлежат скелету человека, а с учетом особенностей глинистой почвы и состояния костных останков, давность их относится к временам Второй мировой войны.

Человеческие останки были изъяты правоохранителями и направлены в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области для проведения судебной медико-криминалистической экспертизы, сообщает сайт ведомства.