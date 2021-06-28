Для нового главы Первомайского района Витебска купят новый «Geely Atlas»?

Сяржук Серабро • 28/6/21 14:57 • Эканоміка

В администрации Первомайского района, похоже, уже готовятся к приходу нового начальника — объявлена закупка нового легкового автомобиля за 54 000 рублей.



Согласно техническому заданию чиновники хотят приобрести автомобиль белорусского производства «Geely Atlas» с 1,8-литровым двигателем, автоматической коробкой переключения передач и передним приводом. Кроссовер должен быть черного цвета.

Поставить новый автомобиль для администрации Первомайского района должны до 16 июля. Его ориентировочная стоимость составляет 54 000 рублей. Финансируется закупка за счёт бюджета.

Напомним, что недавно Лукашенко назначил Николая Орлова, более 10 лет возглавлявшего Первомайский район Витебска, председателем горисполкома. Кто станет новым главой Первомайской администрации пока неизвестно.