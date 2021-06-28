Буря разрушила крыши нескольких домов в Улле, туда выезжала председатель Бешенковичского райисполкома

ННВ • 28/6/21 13:40 • Здарэнні

Буря, обрушившаяся на Витебскую область в пятницу, 25 июня, особенно сильно прошлась по агрогородку Улла в Бешенковичском районе.



В некоторых домах этого населенного пункта разрушены крыши: кровельный материал был сорван ветром. На метеостанции в Лепеле, находящейся несколько западнее, в тот день были зафиксированы порывы ветра скорость до 16 метров в секунду.

В субботу, 26 июня, в Уллеп рошёл штаб по устранению последствий непогоды с участием председателя районного исполнительного комитета Галины Унукович, сообщает газета «Зара». После их визита в агрогродок привезли шифер.