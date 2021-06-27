В Витебске по случаю 800-летия со дня рождения Александра Невского пройдут торжества
Витебская епархия сообщает, что торжественные мероприятия будут проходить три дня.
2 июля в Витебск прибудет ковчег с мощами святого. Встречать их будут возле Благовещенского храма в 14.30.
3 июля в 16.30 начнется крестный ход с мощами от Благовещенского храма к Свято-Успенскому собору.
4 июля в 10.00 состоится божественная литургия в Свято-Успенском соборе.
В мае витебская епархия анонсировала, что в Витебск на мероприятия должен прибыть митрополит Вениамин.
В этот день возле собора также пройдут праздничный концерт, выставка-ярмарка церковных изделий и народного творчества, расскажут о кулинарных традициях от Александра Невского до наших дней.
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1 каментар
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27/Чэрвень/2021 у 17:57
Вот ведь парадокс. Давно известно, что история о битве со шведами, так же как история о Великой битве на Чудском озере и уничтожении Ливонского Ордена - полнейшая чушь. В 1240 году Александру было 12 лет.
А вот история его служения Золотой Орде подтверждена серьезными документами. Почему в свое время из монгольского коллектора сделали героя вполне понятно.
Но сейчас Витебску на какой хрен такой псевдогерой??! Польза в чем? Какую государственную, политическую, идеологическую, национальную задачу решает прославление этого персонажа?