В Витебске по случаю 800-летия со дня рождения Александра Невского пройдут торжества

Ігар Мацьвееў • 27/6/21 17:01 • Падзеі

Витебская епархия сообщает, что торжественные мероприятия будут проходить три дня.

2 июля в Витебск прибудет ковчег с мощами святого. Встречать их будут возле Благовещенского храма в 14.30.

3 июля в 16.30 начнется крестный ход с мощами от Благовещенского храма к Свято-Успенскому собору.

4 июля в 10.00 состоится божественная литургия в Свято-Успенском соборе.

В мае витебская епархия анонсировала, что в Витебск на мероприятия должен прибыть митрополит Вениамин.

В этот день возле собора также пройдут праздничный концерт, выставка-ярмарка церковных изделий и народного творчества, расскажут о кулинарных традициях от Александра Невского до наших дней.