Проживание участников «Славянского базара в Витебске» обойдется в 132 000 рублей. Сколько номеров люкс и апартаментов заказали?

Сяржук Серабро • 27/6/21 13:51 • Культура

Для проживания гостей юбилейного ХХХ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» потребуется 1928 койко-мест, это обойдется бюджету в 132 000 рублей.



Центр культуры «Витебск» проводит закупку услуг по проживанию в Витебске участников гласного белорусского фестиваля. Гостиницы потребуются на период с 12 по 21 июля, услуги отелей закупаются из одного источника.

В этом году тендер разбит на 15 лотов, возможно по количеству организаций, у которых планируют арендовать жильё для гостей.

Согласно заявке, участникам фестиваля предоставят 5 апартаментов, 17 номеров класса «Люкс», а кроме того, одну студию, один номер повышенной комфортности с балконом и один номе повышенной комфортности с диваном. Остальные номера будут попроще.

Всего планируется задействовать 104 различных гостиничных номера с общим количеством мест на 533 человек. Кроме того, еще арендуется 1395 койко-мест, обычно это бывают какие-нибудь витебские общежития или же турбазы под городом.