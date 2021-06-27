Под Витебском в Двине утонул пенсионер, а в Новополоцке у нового понтонного моста едва успели спасти девушку

Зоя Машэка • 27/6/21 12:33 • Здароўе

26 июня на Двине один человек погиб, а второго успели спасти, несчастные случаи произошли под Витебском и в Новополоцке.



В 18:09 в МЧС поступило сообщение об утонувшем в реке мужчине у деревни Лущиха Витебского района. Водолазы нашли тело 73-летнего пенсионера и извлекли его на берег.

В тот же вечер в Новополоцке у нового понтонного моста едва не утонула 20-летняя девушка. На берегу отдыхала компании молодежи из шести человек. Две девушки решили искупаться.

Они доплыли до середины Двины, а потом развернулись обратно. Сотрудники МЧС со спасательного поста, развернутого у временной переправы, заметили, что одна из девушек плывет медленно и неуверенно.

Спасатели сели в лодку и поплыли в сторону купающихся. В это время девушка начала тонуть примерно в 40 метрах от берега, а ее подруга звать на помощь. Тонущую девушку успели вытащить в лодку, она не пострадала, сообщается пресс-службой МЧС.