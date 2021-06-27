Как утолить жажду в жару? Узнали почем холодный квас в Витебске
На минувшей неделе в Витебске стояла аномальная жара, температура побила сразу несколько многолетних рекордов.
«Народные новости Витебска» узнали, сколько стоит разливной квас, который продают в различных точках города.
200 миллилитров прохладного напитка обойдутся в 70 копеек, 300 миллилитров — 1 рубль. За полулитровый стакан придется заплатить 1 рубль 40 копеек. Полтора литра разливного кваса в бутылке в Витебске стоит 4 рубля 20 копеек, это значительно дороже, чем бутилированный квас в магазинах.
Впрочем, если вы захотите выпить кваса не у киоска-бочки, а за столиком кафе, то возьмут с вас гораздо больше — в некоторых заведения 200-миллитровый стаканчик этого напитка стоит 2 рубля.
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1 каментар
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27/Чэрвень/2021 у 17:54
А где цену смотрели? Возможно в центре? Думаю должно быть дешевле намного в других точках. По крайней мере в тех же "филипках" 2р литр (+ бутылка около 50коп).