Как утолить жажду в жару? Узнали почем холодный квас в Витебске

Сяржук Серабро • 27/6/21 14:55 • Здароўе

На минувшей неделе в Витебске стояла аномальная жара, температура побила сразу несколько многолетних рекордов.



«Народные новости Витебска» узнали, сколько стоит разливной квас, который продают в различных точках города.

200 миллилитров прохладного напитка обойдутся в 70 копеек, 300 миллилитров — 1 рубль. За полулитровый стакан придется заплатить 1 рубль 40 копеек. Полтора литра разливного кваса в бутылке в Витебске стоит 4 рубля 20 копеек, это значительно дороже, чем бутилированный квас в магазинах.

Впрочем, если вы захотите выпить кваса не у киоска-бочки, а за столиком кафе, то возьмут с вас гораздо больше — в некоторых заведения 200-миллитровый стаканчик этого напитка стоит 2 рубля.