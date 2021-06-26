В Витебске показали реконструкцию освобождения города в 1944 году. Фоторепортаж

Ігар Мацьвееў • 26/6/21 16:13 • Падзеі

Витебск 26-27 июня празднует День города. Одним из самых зрелищных событий на праздновании стала реконструкция боя за освобождение города в 1944 году. Это уже традиционное мероприятие на Дне города, и оно всегда собирает много зрителей.

В 2019 году в бою участвовало больше реконструкторов, чем сегодня. Но само выступление отличалось сценарием - бой стал более масштабным.

Зрители увидели разминирование моста, штурм укрепрайона с катера, высадку на берег солдат Красной Армии. Была задействована пушка-"сорокопятка". Среди реконструкторов появился полицейский.

В мероприятии принимали участие реконструкторы из Беларуси, России, а также витебские десантники.

Витебск освободи от немцев 26 июня 1944 года в ходе Витебско-Оршанской операции. В ней участвовали войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. Эту дату - 26 июня - сделали Днем города.