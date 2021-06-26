В Браславском районе голос пропавшего почти две недели назад пенсионера в болоте услышала девушка

Зоя Машэка • 26/6/21 13:13 • Здароўе

Почти две недели 67-летний пенсионер из Браславского района блуждал по болотам, терзаемый комарами — он пошел в автолавку и заблудился.



25 июня в 14:44 спасателя позвонила девушка и рассказала, что в лесу у деревни Заверье слышала крики о помощи. Туда направили спасателей, по дороги они подобрали звонившую, чтобы та указала точное место.

После того, как в лесу пожарные стали звать заблудившегося, он отозвался через некоторое время. Спасатели пошли в направлении звука, идти пришлось почти километр по болоту, иногда по пояс в воде.

Примерно в 15:16 на земле сотрудники МЧС нашли стонавшего мужчину, сильно искусанного кровососущими насекомыми. Пострадавшего подняли на носилки и вынесли к машине. «Скорая» сразу же забрала мужчину в больницу.

Как оказалось, мужчину начали искать еще 22 июня, а пропал он и вовсе 14 числа. О пропаже соседа тогда заявила жительница соседней деревни. Милиция организовала поиски, но они долгое время оставались безуспешными, сообщается МЧС.

Выяснилось, что одинокий пенсионер, имеющий инвалидность по зрению, пошел к автолавке за продуктами и заблудился.