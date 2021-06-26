Уже в 9 районах Витебской области запрещено посещение лесов из-за опасности пожаров

Зоя Машэка • 26/6/21 0:40 • Экалогія

По состоянию на 25 июня запрет на посещение лесов ввели девять из двадцати одного районов Витебской области.



Как писали «ННВ», первыми стали Сенненский, Поставский и Ушачский районы. Теперь к ним добавились Витебский, Дубровенский, Оршанский, Полоцкий, Шумилинский и Шарковщинский, где уровень пожароопасности достиг 4 класса.

Возможно, ситуацию несколько облегчат прошедшие в пятницу дожди, однако они были непродолжительными.