Уже в 9 районах Витебской области запрещено посещение лесов из-за опасности пожаров

• 26/6/21 0:40 • Экалогія

По состоянию на 25 июня запрет на посещение лесов ввели девять из двадцати одного районов Витебской области.
Вертолет Ми-26 сбрасывает воду на лесной пожа во время совместных тактико-специальных учений МЧС Беларуси и России в июле 2012 года. Фото Сергея Серебро

Как писали «ННВ», первыми стали Сенненский, Поставский и Ушачский районы. Теперь к ним добавились Витебский, Дубровенский, Оршанский, Полоцкий, Шумилинский и Шарковщинский, где уровень пожароопасности достиг 4 класса.

Возможно, ситуацию несколько облегчат прошедшие в пятницу дожди, однако они были непродолжительными.

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