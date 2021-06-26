Прокуратура добилась отправки в колонию двух участников протестов в Новополоцке, сначала суд приговорил их к «химии»

ННВ • 26/6/21 15:41 • Палітыка

Двум молодым участникам августовских протестов в Новополоцке ограничение свободы заменили заключением в колонию — этого добилась прокуратура.



Двух 24-летних парней за участие в протестах 10 и 11 августа, проходивших в Новополоцке, суд первой инстанции приговорил к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Возможно, речь идет о Викторе Шауре и Виталии Шитикове, которых осудили в конце января. Парней обвиняли в том, что они рубо нарушали общественный порядок, шли впереди колонны демонстрантов, перекрывали движение транспорта, выкрикивали лозунги и нецензурно ругались на силовиков.

Государственный обвинитель не согласился с приговором новополоцкого суда и принес на него апелляционный протест. Однако, по результатам первого апелляционного рассмотрения определением судебной коллегии по уголовным делам Витебского областного суда приговор суда города Новополоцка был оставлен без изменения, протест и жалобы обвиняемых и их защитников также не были удовлетворены.

После этого прокурор Витебской области принес протест на эти решения в порядке надзора в президиум Витебского областного суда. В результате повторного апелляционного рассмотрения определением судебной коллегии по уголовным делам Витебского областного суда приговор новополочанам изменили — один из парней получил 2 года 6 месяцев лишения свободы, а второй – 2 года. Сидеть они будут в колонии в условиях общего режима.

Этот приговор уже вступил в законную силу, сообщает прокуратура Витебской области.