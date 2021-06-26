Более 200 населенных пунктов в Витебской области оказались без электричества из-за сильного ветра и грозы

Зоя Машэка • 26/6/21 14:16 • Здарэнні

Энергетикам Витебской области пришлось восстанавливать электроснабжение более чем двухсот населенных пунктов, пострадавших из-за сильного ветра и сильной грозы.



К 8:00 26 июня удалось оперативно восстановить электроснабжение 154 населенных пунктов области. Спустя еще несколько часов электричество получили и остававшиеся 45 деревень.

Повреждения в распределительных сетях Витебщины в основном возникали из-за сильной ветровой нагрузки, изломов деревьев и падения веток на провода. Для ускорения аварийно-восстановительных работ в наиболее пострадавшие районы направляли дополнительные бригады и спецтехника.

По состоянию на 11:00 работы продолжались только в некоторых населенных пунктах Шумилинского и Городокского районов, сообщает «Витебскэнерго».

25 июня скорость порывов ветра в Витебской области достигала 16 метров в секунду, в частности такие показатели зафиксированы на метеостанции в Лепеле.