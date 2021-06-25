В Витебске прокуратура получила сообщение о минировании

• 25/6/21 16:55 • Здарэнні

25 июня в прокуратуру города Витебска поступило сообщение о минировании здания.
В Витебске прокуратура получила сообщение о минировании. Фото МВД

В телеграм-канале милиции Витебщины указано, что информация об опасности была направлена на электронный ящик госорганизации. Судя по фото, этой организацией является городская прокуратура, чье здание расположено на улице Ленина, а поскольку задействована саперно-пиротехническая служба, вероятнее всего сообщение было о заложенном взрывном устройстве.

В Витебске прокуратура получила сообщение о минировании. Фото МВД

Сейчас сотрудники милиции предпринимаются все меры для обеспечения общественной безопасности, саперами саперно-пиротехнической группы войсковой части 5524 проводится обследование территории.

В Витебске прокуратура получила сообщение о минировании. Фото t.me/Vitebsk4People

В то же время в городском чате «Витебск: ПДД, экология, архитектура» опубликовали снимки спецтехники у здания областной прокуратуры. Милиция обещает дополнить информацию о происшествии.

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