В Лепеле утонула девушка, а под Витебском — парень

ННВ • 25/6/21 15:14 • Здароўе

24 июня в Витебской области утонули еще два человека: девушка в Лепеле районе и парень в Витебском районе.



Сообщение об утонувшей в Улле в черте Лепеля женщине спасатели получили в 11:16. Водолазы достали из реки в районе Пушкинской улицы райцентра тело 26-летней девушки.

В тот же день в 12:50 поступило еще одно сообщение — мужчина утонул в озере Городно рядом с деревней Сосновка Витебского района. Там аквалангиста пришлось извлекать из воды тело 21-летнего парня, сообщается МЧС.

Таким образом, с начала июня в Витебской области погибли на воде уже как минимум 15 человек. Однако таких случаев может быть значительно больше, так как не все они попадают в сводки МЧС. Так только за предыдущую неделю в Витебской области, по оперативным данным ОСВОД, утонули 6 человек.