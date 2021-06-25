Рекордная жара стоит в Витебске четвертый день, достигнут очередной максимум температуры
25 июня в Витебске был очередной раз за этот месяц побит суточный рекорд максимума температуры.
К 15:00 атмосферный воздух в областном центре прогрелся до рекордных +32,7 °C, побив предыдущий температурный максимум для это дня, установленный в 2016 году на 1,4 °C.
После этого, вероятнее всего, температура поднялась еще выше, однако, с учетом погодных условий, новый абсолютный рекорд июня, установленный вчера, побит не будет.
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