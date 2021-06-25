Программа Дня города в Витебске. Жаркие выходные 26 и 27 июня

Ульяна Церашкова • 25/6/21 15:46 • Афіша

26 и 27 июня в Витебске пройдут праздничные мероприятия, приуроченные Дню города, публикуем отдельную афишу на эти дни.



26–27 июня

26 июня

Площадь Победы

12:00 Возложение венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины.

13:00–17:00 Открытие Праздника города Витебска. Концерт. Работа интерактивных площадок, конкурсы.

«Идем по жизни вместе!». Праздник городской газеты «Витьбичи».

21:00-23:00 Гала-концерт Дня города Витебска.

23:00 Праздничный фейерверк

Площадка у моста Блохина (правый берег реки Западная Двина у завода «Вистан»)

12:10 «Бой за Витебск». Историческая реконструкция боя.

Площадь 1000-летия Витебска

13:00-14:00 Финальные парашютные прыжки II открытого чемпионата Республики Беларусь по парашютному спорту ветеранов-парашютистов, ветеранов боевых действий, парашютного фестиваля «Витебск собирает друзей».

Парк Победителей

13:00–16:00 «Витебск музыкальный». Концертно-развлекательные программы, игры, конкурсы.

10:00–01:00 Работа аттракционов.

Площадь Свободы

11:00–17:00 Праздник «Віцебск – горад юнацтва». Выставка-ярмарка учреждений образования.

Улица Суворова, сквер Маяковского

11:00–19:00 «Витебский вернисаж». Выставка-ярмарка работ художников, народных мастеров.

Концерт «Живая классика».

Сквер Маяковского

11:00–18:00, «Сонечны карагод». Выставка изделий мастеров по работе с соломкой (элементом нематериально-культурного наследия Беларуси).

14:00-17:00 «Вобразы любімага горада». Пленэр народнага клуба художников-любителей «Контур» по инситному искусству (элементу нематериально-культурного наследия Беларуси).

«Зоопарк на прогулке». Акция

Площадка у здания по улице Толстого, 7

11:00–22:00 «Гарадскія гісторыі». Инсталляции, мастер-классы, выставки. Музыкальная программа.

Пушкинский мост – улица Толстого

11:00–19:00 «Ангелы Витебска».

19:00–22:00 «Ветрено. Витебск. Крылья». Перфомансы молодежного театра «Колесо» и выступление барабанщиков Drum Шоу «Baraband».

Улицы Пушкина–Замковая

11:00–17:00 «Нам завещана память и слава». Литературно-музыкальная встреча. Выставка библиотек.

«Я рисую Витебск». Выставка-конкурс.

Пойма реки Витьба (возле моста Юбилейный)

9:00–18:00 II этап чемпионата Беларуси по мотоджимхане

Площадка для игровых видов спорта (в районе дамбы на реке Витьба)

10:00–18:00 Открытый турнир по пляжному футболу, посвященный Дню города.

11:00–17:00 Чемпионат города Витебска по стритболу среди юношей и девушек.

ФОК ГУ «ГФСК «Витебск», улица 3-я Садовая, 26а

10:00–14:00 Открытый турнир по бильярду среди ветеранов, посвященный Дню города.

Деревня Лучиновка

11:00–20:00 Открытый кубок по рыбной ловле, среди людей с ограниченными возможностями.

ФОК ГУ «ГФСК «Витебск», улица Советская, 7

11:00–15:00 Открытый турнир по шахматам, посвященный Дню города.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина», улица Чайковского, 5

12:00–17:00 «Юбилейный слет коллекционеров», посвященный 55-летию создания любительского объединения «Спадчына».

Парк имени Фрунзе, площадка у фонтана

15:00–17:00 «В старых ритмах». Танцевально-музыкальная программа для ветеранов труда с участием духового оркестра.

19:00-23:00 «Eccosquad». Музыкально-развлекательная программа.

Летний амфитеатр

18:00–20:00 «Мой город – моя любовь!». Торжественное заседание и праздничный концерт.

Витебская областная филармония, внутренний дворик

19:00 «Беларусь, разам спявай!». Вечер национального искусства в исполнении вокальной и оркестровой групп ансамбля танца, музыки и песни «Талака».

Улица Ленина

10:00–18:00 Ярмарка по продаже непродовольственных товаров.

Аэродром «Куковячино»

15:00–21:00 II открытый чемпионат Республики Беларусь по парашютному спорту ветеранов-парашютистов, ветеранов боевых действий, парашютный фестиваль «Витебск собирает друзей».

27 июня

Площадь Победы

10:00–22:00 День молодежи.

10:00-15:00 Выставка автомобилей.

12:00–15:00 Работа интерактивных площадок.

12:00–12:30 Регистрация участников велопробега

12:30 –15:00 Открытие Дня молодёжи, концертно-развлекательная программа, фитнес-зарядка, подведение итогов велопробега «Вело Витебск»

15:00 - 19:00 Региональный тур и гала-концерт национального фестиваля-конкурса молодежного творчества «Огонь молодежных талантов»

19:00–22:00 «Ди-джей батл, концертно-танцевальная программа.

11:00–22:00 Работа нестационарных объектов торговли.

Нижняя площадка культурно-спортивного комплекса Летнего амфитеатра

9:00–18:00 «GYMKHANA-2021». Автофестиваль.

19:00–22:00 Дискотека с автозвуком. Выставка автотехники.

Улица Ленина

10:00–15:00 Ярмарка по продаже непродовольственных товаров.

Улицы Пушкина – Замковая

11:00–15:00 «Я рисую Витебск». Выставка-конкурс.

12:00 Награждение участников.

Площадка у здания по улице Толстого, 7

11:00–19:00 «Гарадскія гісторыі». Инсталляции, мастер-классы, выставки. Музыкальная программа.

Пойма реки Витьба, площадка для игровых видов спорта (в районе дамбы)

11:00–6:00 Открытый турнир по пляжному футболу, посвященный Дню города.

11:00–15:00 Чемпионат города Витебска по стритболу среди юношей и девушек.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина», внутренний дворик

12:00–17:00 «Средневековье». Лагерь живой истории клубов исторической реконструкции «Нагльфар», «Хальвиль», «Sarkany».

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

13:00–16:00 «Витебск – город сердцу дорогой!» праздничное гуляние, концерт молодежного театра эстрады «Школа звезд».

10:00–20:00 Работает пункт проката спортинвентаря.

11:00–21:00 Работают аттракционы.

Парк имени Фрунзе (у фонтана)

16:00-18:00 «В старых ритмах». Танцевально-музыкальная программа для ветеранов труда.

26 и 27 июня

Площадь 1000-летия Витебска

15:00–21:00 Катание на воздушном шаре.

Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи, ул. Космонавтов, 2

«Кубок княгини Ольги». XXVIII Международный турнир по интеллектуальным играм.

Водный маршрут «Площадь Победы – парк имени Советской Армии – площадь Победы»

12:00–21:00 Экскурсии на теплоходах по реке Западная Двина.

Музей «Витебский центр современного искусства», улица Белобородова, 5

VI Международный фотофестиваль «ФотоКрок-2021».

Юбилейная выставка документальной фотографии творческого союза «НоГа», Москва.

Выставка документальной фотографии Витебска.

Выставочный проект «Стихия кентавра». Живописные работы Сергея Кухто (из семейной коллекции).

Музей истории ВНХУ, улица Шагала, 5а

Выставочный проект Валерия и Натальи Черкашиных, посвященный 100-летию УНОВИСа (Москва).

Церемония передачи фотографии Эля Лисицкого «Бегун в городе» в фонды ВЦСИ.

Выставка детских работ «Последователи Малевича: творческие и независимые» Центра творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина, г. п. Смиловичи.

Выставочный зал «Арт-пространство», улица Толстого, 7

Выставка участников и лауреатов фотоконкурса «Это любовь», в рамках VI Международного фотофестиваля «ФотоКрок-2021».

«Портреты в технике уличных фотографов XIX века». Выставочный проект Александра Копелева (Москва).

Арт-проект Валентины Ляхович.

«Это просто такая комната». Арт-проект Кирилла Дёмчева.

«Современный танец в Витебске. Конец XX – начало XXI века». Выставка художественной фотографии Игоря Гусакова.

«Арт-ботаника». Выставочный проект Елены Петровой.

«Иммунитет». Выставочный проект Сергея Сотникова.

Выставка графики и живописи Дмитрия Зубова.

Выставочный зал музея «Витебский центр современного искусства», проспект Фрунзе, 11

«Мгновения гродненской красоты». Выставка народного фотоклуба (Гродно), в рамках VI Международного фотофестиваля «ФотоКрок-2021».