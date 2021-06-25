Превышение допустимого содержания формальдегида отмечено в Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке

Сяржук Серабро • 25/6/21 16:30 • Экалогія

С 16 по 23 июня в крупных городах Витебской области фиксировалось превышение предельно допустимых концентраций формальдегида в атмосферном воздухе. Виновата жара?



Так, 22 июня в 19:00 в районе улицы Космонавтов, 15 в Витебске ПДК по формальдегиду была превышена в 1,1 раза. В областном центре в этот момент преобладал юго-восточный ветер, температура воздуха составляла +33 °C.

В Орша 16 июня в 19:00 в районе улицы Ленина концентрации формальдегида превышала ПДК в 1,2 раза; 17 июня в 13:00 в районах улиц Молодежная, 1 и Пакгаузная – в 1,1 раза, в районе улицы Ленина – в 1,2 раза; 23 июня в 7:00 в районе Пакгаузной улицы – в 1,4 раза, в 13:00 в районе Молодежной улицы, 1 – 1,2 раза, в районе улицы Ленина – в 1,5 раза. В эти дни температура в райцентре колебалась от +35 °C до +33,5 °C.

В воздухе Новополоцк в районе Молодежной улицы, 135 18 июня в 13:00 концентрация формальдегида составляла 1,1 ПДК; 21 июня в 13:00 в районе Молодежной улицы, 135 – в 1,2 ПДК, в районе Молодежная улицы, 158 – 1,1 ПДК; 22 июня в 13:00 в районе Молодежная улицы, 135 – 1,4 ПДК. Температура в эти дни держалась в районе +30 °C.

В Полоцке, по данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в районе Октябрьской улицы, 54 18 июня в 13:00 концентрация формальдегида превышала максимальную разовую ПДК в 1,2 раза; 21 июня в 13:00 – в 1,4 раза, в 19:00 – в 1,2 раза; 22 июня в 13:00 – в 1,5 раза; кроме того 23 июня в 19:00 зафиксировано превышение ПКД твердых частиц в 1,3 раза. В районе улицы Кульнева 23 июня в 21:00 приборы зафиксировали превышение максимальной разовой ПДК в 1,1 раза по азота оксиду. Температура воздуха колебалась от +25 °C до +31 °C.

Формальдегид — это бесцветный газ с резким неприятным запахом. В больших концентрациях он опасен для человека — при остром ингаляционном отравлении вызывает конъюнктивит, острый бронхит, вплоть до отёка лёгких.