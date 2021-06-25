Новый абсолютный рекорд максимальной температуры установлен в Витебске — немыслимая жара

Сяржук Серабро • 25/6/21 0:13 • Экалогія

24 июня столбик термометра в Витебске поднялся выше 35 градусов по Цельсию, побив сразу несколько рекордов. В городе стояла немыслимая жара.



Максимальная температура, зафиксированная в этот день в областном центре, составила +35,4 °C, сразу же побив установленный днем ранее новый абсолютный рекорд максимума температуры для июня — +34,5 °C.

Кроме того, была превышена и максимальная температура для июля — в самый жаркий день для этого месяца — 23 июля 2010 года — столбик термометра поднимался только до отметки +34,7 °C.

Самая же высокая температура атмосферного воздуха за всю историю наблюдений в Витебске была зарегистрирована 8 августа 2010 года, тогда в областном центре было +37,8 °C, а 6 августа того же года чуть прохладнее — +37,7 °C.