Аномальная жара принесла сильные грозы. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси
На Витебск надвигается сильная гроза, завтра, 26 июня, грозы ожидаются по всей Беларуси.
При грозах в отдельных районах страны пройдет сильные ливни, ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, днем местами град.
При этом в дневные часы субботы максимальная температура воздуха по востоку составит +30..+34 °C, а в отдельных районах Беларуси +35..+36 °C.
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