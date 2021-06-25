Аномальная жара принесла сильные грозы. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

ННВ • 25/6/21 17:11 • Экалогія

На Витебск надвигается сильная гроза, завтра, 26 июня, грозы ожидаются по всей Беларуси.



При грозах в отдельных районах страны пройдет сильные ливни, ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, днем местами град.

При этом в дневные часы субботы максимальная температура воздуха по востоку составит +30..+34 °C, а в отдельных районах Беларуси +35..+36 °C.