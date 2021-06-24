В результате аварии на Лукомльской ГРЭС отключилось все работавшее оборудование, пока планируют запустить 4 энергоблока

Зоя Машэка • 24/6/21 1:23 • Здарэнні

Из-за пожара на электростанции в Новолукомле произошло отключение всех генераторов, мощность которых на тот момент составляла 1400 МВт.

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Комментарий первого заместителя генерального директора - главного инженера ГПО "Белэнерго" Владимира Боброва

— В связи с периодом аномальных температур произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линий электропередач 330 кВ и всего работающего оборудования ГРЭС, — прокомментировал заместитель генерального директора — главный инженер ГПО «Белэнерго» Владимир Бобров.

В результате этого были обесточены подстанции 330 кВ «Орша», «Могилев» и «Могилев – Северная», что, в свою очередь, прервало электроснабжение потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов.

Авария на Лукомльской ГРЭС произошла 23 июня в 21:39. Пожар был ликвидирован в 22:39 силами МЧС. В течение часа удалось восстановить питание системных подстанций 330 кВ и подключить подстанции 110 кВ. На данный момент завершается анализ подключения потребителей сети 0,4-10 кВ.

В районе 2-3 часов ночи энергетики планируют обеспечить электричеством всех потребителей. Для полного восстановления режима генерации на Лукомльской ГРЭС одновременно ведутся пусковые операции по включению в сеть 4 энергоблоков общей мощностью 1300 МВт. В 0:49 24 июня 5-й энергоблок Лукомльской ГРЭС включился в сеть энергосистемы.

Позже начнут включать в работу остальные энергоблоки этой электростанции. Кроме того, идут пусковые операции на двух турбогенераторах Минской ТЭЦ-4 мощностью по 100 МВт. Дополнительно в Брестской энергосистеме включены две газовые турбины суммарной мощностью 50 МВт.