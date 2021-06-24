Центр культуры «Витебск» купить за 6576 рублей 4 телевизора, их оплатит Союзное государство

Сяржук Серабро • 24/6/21 14:53 • Культура

Закупку четырех 65-дюймовых телевизоров проводит центр культуры «Витебск». Это призы на «Славянский базар»?



Телевизоры должны обладать 4K UHD разрешением 3840х2160 пикселей, функцией SmartTV и работать под управлением Android 9.0. В телевизор должен быть встроен цифровой тюнер для приема эфирного, кабельного и спутникового сигнала, а также модуль Wi-Fi.

Поставить телевизоры центру культуры должны до 9 июля, закупка производится из одного источника. Ее ориентировочная стоимость составляет 6576 рублей, деньги возьмут из бюджета Союзного государства.