Центр культуры «Витебск» купить за 6576 рублей 4 телевизора, их оплатит Союзное государство
Закупку четырех 65-дюймовых телевизоров проводит центр культуры «Витебск». Это призы на «Славянский базар»?
Телевизоры должны обладать 4K UHD разрешением 3840х2160 пикселей, функцией SmartTV и работать под управлением Android 9.0. В телевизор должен быть встроен цифровой тюнер для приема эфирного, кабельного и спутникового сигнала, а также модуль Wi-Fi.
Поставить телевизоры центру культуры должны до 9 июля, закупка производится из одного источника. Ее ориентировочная стоимость составляет 6576 рублей, деньги возьмут из бюджета Союзного государства.
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1 каментар
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24/Чэрвень/2021 у 15:36
Не хватит этих денег. Каждый такой телек стоит примерно 2.5 тысячи рублей,если не все 3..