Парень из Дубровно получил год «домашней химии» за покатушки на тюбинге — его друг получил ЧМТ

Зоя Машэка • 24/6/21 12:13 • Здароўе

В декабре 2020 года четверо парней из Дубровно решили устроить покатушки на «ватрушках», в результате один попал в больницу, а второй под суд.



Компания приехала в лес у оздоровительного лагеря «Луговцы», первым в тюбинг, прицепленный к автомобилю сел, 19-летний студент медицинского университета. На повороте дороги парня выбросило из «ватрушки», и он получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму.

Сидевшего за рулем 21-летнего друга пострадавшего обвинили в нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

Суд Оршанского района и города Орши на основании части 2 статьи 317 УК приговорил его году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права управления транспортными средствами на срок 5 лет. Приговор суда вступил в законную силу, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.