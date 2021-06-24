На «Нафтане» объяснили, почему над заводом горели факелы — виновата авария на Лукомльской ГРЭС

• 24/6/21 10:48 • Эканоміка

Из-за сбоя подачи электроэнергии 23 июня на установках комплекса «Гидрокрекинг» и в цехах производства «Полиэтилен» завода «Нафтан» сработала защита, продукты остановившихся установок сжигали в факелах.
Горящие факелы в Новополоцке

Сбой подачи электроэнергии на предприятии произошел из-за нештатной ситуации на Лукомльской ГРЭС произошел сбой подачи электроэнергии. Противоаварийная защита сработала на ряде объектов предприятия, а согласно технологическому регламенту, при этом продукты с останавливаемых установок направляются для утилизации в факельную систему.

Сейчас поэтапно восстанавливается нормальный режим работы этих технологических объектов. Технологический процесс на «Нафтане» и «Полимире» – полностью под контролем, пишет «Вестник Нафтана».

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2 каментарыя

  1. Пантелеймон Голодед  
    24/Чэрвень/2021 у 10:58

    На электростанции вредители?

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  2. Odin Negodin  
    24/Чэрвень/2021 у 14:12 1

    Да! Майк и Ник.

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