На «Нафтане» объяснили, почему над заводом горели факелы — виновата авария на Лукомльской ГРЭС
Из-за сбоя подачи электроэнергии 23 июня на установках комплекса «Гидрокрекинг» и в цехах производства «Полиэтилен» завода «Нафтан» сработала защита, продукты остановившихся установок сжигали в факелах.
Сбой подачи электроэнергии на предприятии произошел из-за нештатной ситуации на Лукомльской ГРЭС произошел сбой подачи электроэнергии. Противоаварийная защита сработала на ряде объектов предприятия, а согласно технологическому регламенту, при этом продукты с останавливаемых установок направляются для утилизации в факельную систему.
Сейчас поэтапно восстанавливается нормальный режим работы этих технологических объектов. Технологический процесс на «Нафтане» и «Полимире» – полностью под контролем, пишет «Вестник Нафтана».
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2 каментарыя
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24/Чэрвень/2021 у 10:58
На электростанции вредители?
24/Чэрвень/2021 у 14:12 1
Да! Майк и Ник.