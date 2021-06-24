На «Нафтане» объяснили, почему над заводом горели факелы — виновата авария на Лукомльской ГРЭС

ННВ • 24/6/21 10:48 • Эканоміка

Из-за сбоя подачи электроэнергии 23 июня на установках комплекса «Гидрокрекинг» и в цехах производства «Полиэтилен» завода «Нафтан» сработала защита, продукты остановившихся установок сжигали в факелах.



Сбой подачи электроэнергии на предприятии произошел из-за нештатной ситуации на Лукомльской ГРЭС произошел сбой подачи электроэнергии. Противоаварийная защита сработала на ряде объектов предприятия, а согласно технологическому регламенту, при этом продукты с останавливаемых установок направляются для утилизации в факельную систему.

Сейчас поэтапно восстанавливается нормальный режим работы этих технологических объектов. Технологический процесс на «Нафтане» и «Полимире» – полностью под контролем, пишет «Вестник Нафтана».