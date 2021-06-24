Микроавтобус с семью людьми перевернулся в Шумилинском районе, есть жертвы

Іван Дзедушкін • 24/6/21 23:44 • Здарэнні

Два человека погибли и четыре получили травмы в результате столкновения микроавтобуса с диким животным в Шумилинском районе. Возбуждено уголовное дело.



24 июня около 14:00 микроавтобус «Volkswagen Transporter», за рулем которого находился 57-летний водитель, совершил наезд на внезапно вышедшее на проезжую часть дикое животное. После этого автомобиль вылетел на обочину и перевернулся.

В результате столкновения погибли пассажиры 25-ти и 26-ти лет. Водитель и еще трое пассажиров (два 31-летних и один 56-летний мужчины) получили травмы различной степени тяжести, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

В тоже время Следственный комитет сообщает, что на момент ДТП в микроавтобусе было семь человек и в больницу доставили пятерых выживших.