Из-за аномальной жары уже в 3 районах Витебской области запрещено посещение лесов

• 24/6/21 10:35 • Экалогія

На 24 июня посещение лесов запрещено уже в трех районах Витебской области, в большинстве остальных введено ограничение.
Вертолет Ми-26 сбрасывает воду на лесной пожа во время совместных тактико-специальных учений МЧС Беларуси и России в июле 2012 года. Фото Сергея Серебро

Первым запрет ввели в Сенненском районе еще 23 июня, спустя день, согласно информации МЧС, подобные меры были приняты в Поставском и Ушачском районах, где уровень пожарной опасности достиг 4.

Кроме того, ограничение на посещение леса действует в Бешенковичском, Верхнедвинском, Городокском, Лиозненском, Миорском, Полоцком, Россонском, Толочинском, Шарковщинском и Шумилинском районах.

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