Из-за аномальной жары уже в 3 районах Витебской области запрещено посещение лесов

Зоя Машэка • 24/6/21 10:35 • Экалогія

На 24 июня посещение лесов запрещено уже в трех районах Витебской области, в большинстве остальных введено ограничение.



Первым запрет ввели в Сенненском районе еще 23 июня, спустя день, согласно информации МЧС, подобные меры были приняты в Поставском и Ушачском районах, где уровень пожарной опасности достиг 4.

Кроме того, ограничение на посещение леса действует в Бешенковичском, Верхнедвинском, Городокском, Лиозненском, Миорском, Полоцком, Россонском, Толочинском, Шарковщинском и Шумилинском районах.