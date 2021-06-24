30-градусная жара вносит коррективы в программу Дня города в Витебске — переносится концерт

Сяржук Серабро • 24/6/21 11:21 • Здароўе

Из-за аномальной жары решили перенести торжественное заседание и праздничный концерт, посвященные Дни города. Когда они состоятся?



Ранее планировалось, что заседание в Летнем амфитеатре и концерт «Мой город – моя любовь!» 26 июня начнутся в 17:00 и будут продолжаться до 19:00. Теперь горисполком объявил, что из-за сложившихся погодных условий эти мероприятия начнутся на час позже — в 18:00.

Согласно прогнозам синоптиков в субботу, 26 июня, атмосферный воздух в Витебске прогреется до +34 °C. Отметим, что вчера, когда в областном центре температура поднялась до +34,5 °C, и был установлен абсолютный рекорд максимума температуры для июня, в 18:00 стояла жара в +33,7 °C, а ниже 30 градусов температура опустилась только к 21:00.